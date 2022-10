POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Gerhart-Hauptmann-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten unbekannte Täter ein beige-schwarzes Pedelec der Marke Convay in der Straße "Oberer Schützenrain" in Leonberg. Das rund 4.500 Euro teure Pedelec war auf einem Wohngrundstück abgestellt und angeschlossen gewesen. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

