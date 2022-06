Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Polizeidirektion Hannover: Fahndung nach Elchin Agaew nach mutmaßlichem Mord in Kalletal

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Der 36-jährige Elchin Agaew steht unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht auf Samstag, 18.06.2022, einen Mord im lippischen Kalletal, NRW, begangen zu haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen erscheint es möglich, dass Elchin Agaew Kontakt zu osteuropäischen Fernkraftfahrern und anderen Reisenden sucht oder gesucht hat, um als Anhalter oder auf anderen Wegen seine Flucht weiter fortzusetzen.

Daher wird die Mordkommission "Weser" heute Nachmittag mit Unterstützung mehrerer Kreispolizeibehörden und der Bereitschaftspolizei Flugblätter auf Raststätten und Parkplätzen entlang der A2 verteilen. Die Fahndungsblätter beinhalten die bisher veröffentlichten Bilder des dringend Tatverdächtigen sowie Informationen zum Sachverhalt und Handlungsaufforderungen in den vier Sprachen Deutsch, Polnisch, Russisch und Tschechisch.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Tatverdächtige weiterhin im Raum Kalletal aufhält, werden sichtbare und unsichtbare Maßnahmen der Polizei zur Aufklärung des Falls durchgeführt.

Unter folgenden Links finden Sie die bisherige Pressearbeit des Polizeipräsidiums Bielefeld:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5251368 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5252514 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5254099

Wir bitten Sie: Sprechen Sie den Gesuchten bei Antreffen nicht an! Nehmen Sie in diesen Bereichen bitte keine Anhalter mit und informieren Sie bitte die Polizei, wenn Sie Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort haben. Nutzen die speziell eingerichtete Hinweisnummer 0521/545-4646 der MK "Weser" oder wenden Sie sich an jede andere Polizeidienststelle unter 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell