POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrüger geben sich als Tochter aus und erbeuten vierstelligen Betrag

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (21.09.) sind bislang Unbekannte in ein Geschäft für Geschenkartikel in Refrath eingebrochen. Die Ladeninhaberin hatte ihr Geschäft in der Straße Siebenmorgen am Vorabend gegen 19:50 Uhr verschlossen und als sie am Morgen gegen 09:20 Uhr ihren Laden wieder öffnen wollte, stellte sie durchwühlte Schubladen und ...

