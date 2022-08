Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Deutsche Polizeimeisterschaften im Fußball der Männer

Eutin (ots)

31. August 2022 Sperrfrist: entfällt

Deutsche Polizeimeisterschaften im Fußball der Männer

In diesem Jahr finden nach zwei Jahren pandemiebedingter Verschiebungen die Deutschen Polizeimeisterschaften im Fußball der Männer vom 5. bis 9. September in Schleswig-Holstein statt. Die Austragungsorte werden Eutin und Malente sein. Wir erwarten fünf Gastmannschaften aus verschiedenen Bundesländern: Saarland, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, und die Mannschaft aus Schleswig-Holstein, die seit 2017 den Meistertitel führt. Die Landespolizei Schleswig-Holstein richtet aufgrund der gewonnenen letzten Meisterschaft mit der Unterstützung des SPORTLAND.SH die Veranstaltung für das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK) aus. Die für den Sport zuständige Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, dankte den Organisatoren für die gemeinsame Vorbereitung der Meisterschaften. "Das Sportbildungszentrum der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei in Eutin hat mit vielen helfenden Händen alles für eine gelungene Austragung dieser Meisterschaften vorbereitet. Dank der Koordination und Unterstützung auch durch das Deutsche Polizeisportkuratorium ist es der PDAFB gemeinsam mit dem Sportreferat aus meinem Hause gelungen, Spielorte mit Atmosphäre und einer ganz besonderen Aura bereit zu stellen. Nehmen Sie den "Geist von Malente" in sich auf und wachsen Sie über sich hinaus!", so die Innenministerin.

Das Deutsche Polizeisportkuratorium ist unter anderem für die Beratung des Bundes und der Länder zur Durchführung des Dienstsports in der Polizei, für die Planung, Vergabe und Überwachung von Deutschen Polizeimeisterschaften und Ausrichtung internationaler Wettkämpfe der Polizei zuständig. Das DPSK ist als "Verband mit besonderen Aufgaben" Mitglied beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Schleswig-Holstein wird im nächsten Jahr den Vorsitz des DPSK übernehmen, der turnusmäßig alle zwei Jahre wechselt. Für die Veranstaltung werden ca. 140 Spieler und Funktionäre erwartet, bei der Eröffnungs-und Abschlussveranstaltung erwarten wir bis zu 220 Teilnehmende. Als Gäste sind u.a. die Innenministerin, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, der Landespolizeidirektor Michael Wilksen, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Politik und Behördenleiter der Polizei aus Schleswig-Holstein und Funktionäre aus weiteren Bundesländern eingeladen. Landespolizeidirektor Michael Wilksen freut sich, dass die Landespolizei Schleswig-Holstein in diesem Jahr Gastgeber für diesen länderübergreifenden sportlichen Wettkampf sein darf. "Teamgeist, Fairplay und Durchsetzungsstärke, das alles sind exemplarisch genannte Schlüsselqualifikationen, die die herausragende Bedeutung des Sportes und seine positive charakterbildende Wirkung unterstreichen. Nach meiner Überzeugung ist diese Wirkung des Sportes insbesondere für den Polizeiberuf von entscheidender Bedeutung und unschätzbarem Wert".

Am Montag, 05.09.2022 wird nach der Anreise der Teilnehmer die Eröffnungsveranstaltung im Schloss Eutin stattfinden (Veranstalter Polizei), anschließend wird es einen Stehempfang der Stadt Eutin (Veranstalter Stadt Eutin) geben. Das Eröffnungsspiel wird die Mannschaft aus Schleswig-Holstein gegen die aus Niedersachsen bestreiten, das Spiel findet um 14:30 Uhr im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente statt. Danach spielen dort auch die Mannschaften aus Rheinland-Pfalz und Bremen gegeneinander, Anpfiff ist um 17:30 Uhr. Die weiteren Vorrundenspiele finden am Dienstag und Mittwoch jeweils um 10:30 Uhr und 14:30 Uhr in Eutin (Fritz-Latendorf-Stadion) und Malente (Uwe-Seeler-Fußballpark) statt. Der Donnerstag ist der Tag der Entscheidungen. Die Finalspiele stehen an und werden in ein buntes Rahmenprogramm gebettet. Um 10 Uhr findet in Malente das Spiel um Platz 5 statt. Danach geht es im "Waldeck"-Stadion (Fritz-Latendorf-Stadion) in Eutin weiter: 12 Uhr ist Anpfiff zum Spiel um Platz 3. Um 14 Uhr wird es eine Aktion "Inklusiver Sport" geben, dabei spielen Menschen mit Beeinträchtigungen und Auszubildende der Polizei miteinander Fußball. Das Endspiel um den Titel "Deutscher Polizeimeister im Fußball der Männer 2022" wird um 15 Uhr angepfiffen. Die Siegerehrung wird im Stadion um ca. 17 Uhr gleich im Anschluss an das Spiel erfolgen, hierzu wird die Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Magdalena Finke erwartet.

Die Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, an allen Veranstaltungstagen dabei zu sein. Die Eröffnungsveranstaltung beginnt am Montag, den 5. September um 10:15 Uhr. Zunächst wird die Sportbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, stellv. Vorsitzende des Deutschen Sportkuratoriums und Leiterin der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, Dr. Maren Freyher alle Anwesenden begrüßen. Anschließend wird die Ministerin für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Sabine Sütterlin-Waack ein Grußwort sprechen. Ebenfalls ein Grußwort spricht der Landespolizeidirektor Michael Wilksen.

Um Anmeldung unter den ang. Kontaktdaten wird bis zum 05.09.2022, 08 Uhr gebeten.

Wir freuen uns auf die Spiele und sind gespannt, ob die Männer an den Erfolg der Frauen anknüpfen können. Die Polizeinationalmannschaft der Frauen im Fußball konnte im Juni zum dritten Mal in Folge den Titel Europameister erringen.

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell