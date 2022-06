POL-CE: Bergen - Dummer Telefonbetrüger ruft Polizei an

Celle (ots) - Winsen/Aller - In der Nacht vom 07.06 auf den 08.06.2022 ist ein schwarzer Jeep Grand Cherokee von einem Grünstreifen in der Straße "Up Beckmanns Felle" entwendet worden. Wer etwas bemerkt hat und Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizei. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Dirk Heitmann Telefon: 05141/277 104 E-Mail: ...

mehr