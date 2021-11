Polizei Mettmann

POL-ME: Abfalleimer in Brand gesetzt - Erkrath - 2111088

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Montag (15. November 2021) gegen 17 Uhr einen Abfalleimer an der Unterführung Haaner Straße/Sedentaler Straße in Erkrath-Hochdahl in Brand gesetzt.

Zeugen bemerkten den brennenden Abfalleimer und informierten die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tätern. Die Polizei in Erkrath ist unter der Nummer 02104 9480-6450.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell