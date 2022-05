POL-KA: (KA) Bruchsal - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 - Lkw umgekippt

Waghäusel, Wiesental (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft brach am Sonntag in ein Tiefbauunternehmen in Waghäusel, Wiesental ein. In der Zeit zwischen 02.35 Uhr und 10.30 Uhr verschaffte sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude in der Triebstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Hinweise nimmt der ...

