Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alkoholisierter Unfallverursacher

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 39 Jahre alter Autofahrer am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gescher zugezogen. Der Ahauser war gegen 06.15 Uhr auf der vorfahrtberechtigten Landesstraße 608 aus Richtung Gescher kommend in Richtung Hochmoor unterwegs, als der Kleintransporter eines Veleners seinen Weg kreuzte. Der 59-Jährige hatte die Landesstraße 829 aus Richtung Velen kommend in Richtung L608 befahren, um auf diese nach links in Richtung Gescher abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen des Ahausers, der durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Veleners. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,5 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Unfallverursacher eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Den Führerschein des Veleners stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell