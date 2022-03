Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Viel Präsenz für friedliche Kirmestage

Recklinghausen (ots)

Mit dem Start der Palmkirmes (01.04.2022) dreht auch die Polizei wieder ihre Runden auf dem Gelände der Vestlandhalle, in Zusammenarbeit mit dem KOD der Stadt Recklinghausen. Sowohl tagsüber, als auch verstärkt in den Abendstunden und an den beiden Wochenenden sorgen die Polizistinnen und Polizisten, neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KOD, durch ihre Präsenz für Sicherheit bei den Kirmesgästen. Falls nötig werden die Einsatzkräfte mit Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeigen und Platzverweisen einschreiten.

Menschenmengen sind immer auch für Taschendiebe ein ideales Umfeld um Beute zu machen. Bargeld, Handys und Wertgegenstände sollten möglichst nah am Körper, in Innentaschen, oder in verschlossenen Umhängetaschen mitgeführt werden. Lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt an einem Fahrgeschäft stehen. Auch die Außentaschen von Rucksäcken können im Gedränge unbemerkt geöffnet und leergemacht werden.

Als Anlaufpunkt für die Gäste der Palmkirmes hat die Polizei Recklinghausen wieder eine Kirmeswache in der Vestlandhalle eingerichtet. Hier können Fundsachen abgegeben und falls nötig auch Strafanzeigen erstattet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell