Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung sucht die Polizei in Heiligenstadt.

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, 14. Oktober, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes die Landstraße 3080 von Beuren in Richtung Heilbad Heiligenstadt. Hierbei kam dem Mann eine Fahrzeugkolonne entgegen. Ca. 500 m hinter dem Ortsausgang von Beuren soll ein bislang unbekanntes Auto die Kolonne überholt haben, wodurch der Mercedesfahrer stark abbremsen und auf die Bankette ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch weitere Fahrzeuge in der Kolonne mussten wohl abbremsen. Die Polizei sucht nun die betroffenen Autofahrer und sonstige Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell