Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung zur Ernennungsfeier auf Gut Hasselburg

Eutin (ots)

Am 24.06.2022 findet auf dem Gut Hasselburg die Ernennung von ca. 40 Kolleginnen und Kollegen zu Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern statt. Die Innenministerin des Landes Schleswig-Holstein und weitere 80 Gäste werden erwartet. In diesem Jahr können erfreulicherweise auch wieder Angehörige an der Veranstaltung teilnehmen. Die Ernennung in der Kulturscheune beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 10:30 Uhr. Die Damen und Herren Medienvertreter sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Am Anmeldung bis zum 23.06.2022 unter den u.a. Kontaktdaten wird gebeten. Beachten Sie bitte, dass nur symptomfreie Personen zur Teilnahme zugelassen sind.

