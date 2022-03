Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzer in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstagnachmittag, 19. März, in Bochum vor einer 25-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr war die 25-Jährige auf der Kreuzstraße in Bochum unterwegs. Im Bereich der Unterführung Kreuzstraße / Hermannshöhe war ein unbekannter Mann hinter ihr. Dieser überholte sie und lehnte sich kurz vor dem Ausgang der Unterführung an die Wand und nahm offensichtlich sexuelle Handlungen an sich vor.

Der Mann ist laut Beschreibung etwa 1,65 Meter groß, Ende 20 und hat schwarze, markante, buschige Augenbrauen. Er trug einen dunkelroten Kapuzenpullover, eine dunkle Jacke sowie eine OP-Maske.

Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, meldet sich bitte unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache).

