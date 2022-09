Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter entwenden 10 Kisten Bier nach zwei erfolglosen Kfz-Aufbrüchen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (21.09.) ist die Polizei zu drei Tatorten gerufen worden, an denen bislang Unbekannte auf verschiedene Weise Fahrzeuge gewaltsam aufgebrochen hatten.

In der Jakobstraße hatte eine Geschädigte gegen 06:30 Uhr festgestellt, dass Unbekannte die Heckscheibe und die Seitenscheibe der Beifahrertür an ihrem Kleinwagen eingeschlagen hatten. Sie machten jedoch keine Beute und verschwanden ungesehen. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

In der Straße Vürfels fiel einem Geschäftsinhaber gegen 09:00 Uhr auf, dass in der vorangegangenen Nacht zwei seiner Firmenfahrzeuge von Unbekannten angegangen worden sind. Am Vorabend gegen 20:00 Uhr wurden die Fahrzeuge auf dem Gelände vor dem Geschäft abgestellt und verschlossen.

An einem Ford Transit wurde mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schiebetür gebohrt. Offenbar ließen die Täter hier von ihrem Vorhaben ab, gelangten nicht in das Innere des Fahrzeugs und hinterließen den Lieferwagen mit einem Sachschaden von circa 2.000 Euro.

An einem in der Nähe geparkten Firmenwagen Mercedes-Benz Vito gelang es ihnen dann, die Schiebetür mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam aufzubiegen und dadurch stark zu beschädigen. Aus dem Innenraum entwendeten sie 10 Kisten Bier im Gesamtwert von circa 200 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte mit geschätzt 2.000 Euro rund zehnmal so hoch sein.

Wer Hinweise zu diesen drei Taten geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 bei der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

