Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Stromausfall

Reutlingen (ots)

Stromausfall in den Kreisen Reutlingen und Tübingen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist zu einem Stromausfall in größerem Ausmaß gekommen. Betroffen waren die Stadtteile Reutlingen-Betzingen und Ohmenhausen, sowie das Industriegebiet Mark-West, Kusterdingen und Kirchentellinsfurt. Ursächlich war ein technischer Defekt im Umspannwerk. Hierbei kam es zu einer Rauchentwicklung, so dass auch die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Ausfall zog sich von 01.17 Uhr bis 03.10 Uhr. In dieser Zeit gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei und den Rettungsleitstellen ein. Die Gebiete wurde verstärkt bestreift. Zu nennenswerten Zwischenfälle ist es nicht gekommen.

Metzingen (RT): Frontal in Gegenverkehr geprallt

Am Freitagnachmittag ist es gegen 15:00 Uhr auf der Ulmer Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 62-jähriger Mann war mit seinem VW Golf in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Auf Höhe der dortigen Tankstelle kollidierte er mit der linken Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Seat Cupra. Beide Fahrzeuge wurden seitlich abgewiesen und kamen dann auf dem Gehweg zum Stehen. Die 28-jährige Cupra-Fahrerin wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 55.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Ulmer Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Kirchheim u.T. (ES): Frontalzusammenstoß mit hohem Sachschaden

Eine schwerverletzte Frau und rund 83.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmittag in der Kirchheimer Innenstadt ereignet hat. Kurz nach 13.00 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi R8 die Stuttgarter Straße in Richtung Nürtingen. Auf Höhe des Teck Centers überholte dieser auf der dortigen Linksabbiegespur einen vorausfahrenden Pkw. Hierbei geriet er aber auch auf die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs. Dort stand zu diesem Zeitpunkt eine 77-jährige Frau mit ihrem Opel Meriva. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die heftige Kollision drehte sich der Opel um die eigene Achse, so dass er entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Sportwagen des 31-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und kam auf dem Gehweg in Unfallendstellung. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die 77-Jährige musste anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik verbracht werden. Der Unfallverursacher erlitt dagegen nur leichte Verletzungen und musste in einer Klinik behandelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Kirchheim (ES): Betrunken gegen Ampel gefahren

Am Samstag ist es gegen 04.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Tannenbergstraße und Eichendorffstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Passat die Tannenbergstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung verlor dieser vermutlich auf Grund starker Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen den Mast der dortigen Ampelanlage. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Hierbei streifte dieser noch an einem Randstein entlang, so dass zusätzlich sein rechter Vorderreifen beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Kirchheim, kehrte der Mann an die Unfallstelle zurück. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell