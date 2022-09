Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungseinbruch aufgeklärt - 42-Jähriger in Haft (Köngen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 02.09.2022/11.40 Uhr

Köngen (ES): Der Wohnungseinbruch in Köngen, über den am 2. September 2022 bereits berichtet wurde, ist weitgehend aufgeklärt. Am Donnerstag nahm die Polizei einen 42-Jährigen unter dringendem Tatverdacht fest.

Im Laufe der vergangenen Woche war in die Wohnung der Betreiber eines Hotels in der Oberdorfstraße eingebrochen worden. Der zunächst unbekannte Täter hatte dort Tresore gewaltsam geöffnet und unter anderem verschiedene Schmuckstücke und Bargeld entwendet. Im Zuge der Ermittlungen einer auf die Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen fiel der Verdacht schnell auf den wegen Eigentums- und Drogendelikten vorbestraften 42-Jährigen, der sich dauerhaft in einem der Hotelzimmer eingemietet hatte. Er soll eine Urlaubsreise der Hotelbesitzer zwischen dem 28. August und dem 1. September 2022 für den Einbruch in die Wohnung des Paares ausgenutzt haben.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei am Donnerstagmorgen nicht nur das Zimmer des Verdächtigen in dem Gasthof, sondern auch seine Meldeanschrift in Wernau. Dabei wurden Schmuckstücke und weitere Gegenstände aus dem Besitz der Hotelbetreiber sowie mehrere Tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Der 42-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Freitags beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell