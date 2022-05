Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ermittelt in zwei Fällen von Einbruch im Stadtteil. In einem Fall blieb es beim Versuch. Die Einzelheiten:

Am späten Sonntagabend (1. Mai) hat mindestens ein Täter versucht, in ein Einfamilienhaus auf dem Uhlenbroicher Weg einzubrechen. Der Hausbewohner (58) meldete der Polizei gegen 22:20 Uhr eine korpulente Person, die durch seinen Garten laufe. Der Täter verschwand als er den Bewohner bemerkte.

Nur wenige hundert Meter entfernt ist Einbrechern in derselben Nacht ein Einbruch geglückt: Unbekannte stiegen in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagvormittag, 10 Uhr in ein Haus auf der Lauenburger Allee ein. Sie stahlen Schmuck und verschwanden unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 14 schließt einen Zusammenhang nicht aus und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell