Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Sachbeschädigungen und Diebstähle im Bereich Horrheim und Gündelbach

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Wochenende in den Vaihinger Stadtteilen Horrheim und Gündelbach ihr Unwesen. In Horrheim wurde am Ortsausgang in Richtung Sersheim das Ortsschild mit Farbe besprüht und anschließend samt Betonsockel aus dem Erdreich gerissen. Zudem wurden entlang der Landesstraße 1131 von Horrheim nach Sersheim auf einer Strecke von rund 350 Meter alle Leitpfosten auf beiden Seiten der Straße umgetreten. Im Bereich der Steinbachhofstraße in Gündelbach wurden ein Ortsschild und ein Verkehrsschild "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" entwendet sowie ein Schildermast umgeknickt. Die Sachbeschädigungen und Diebstähle wurden am Sonntag gegen 09:00 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet, der genaue Tatzeitraum sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch nicht bekannt.

