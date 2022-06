POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: Streit zwischen Paketzusteller und Anwohner eskaliert

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 14:45 Uhr in der Hochdorfer Straße in Heimerdingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr trotz Gegenverkehrs an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbei. Eine mit ihrem VW entgegenkommende 21-Jährige musste stark ...

mehr