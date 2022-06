Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen - Heimerdingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 14:45 Uhr in der Hochdorfer Straße in Heimerdingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr trotz Gegenverkehrs an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbei. Eine mit ihrem VW entgegenkommende 21-Jährige musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender, 33 Jahre alter BMW-Lenker erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Die 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker machte sich dennoch aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Schaden und die Verletzte zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer eines PKW, der hinter dem unbekannten Lenker unterwegs war und möglicherweise Angaben zu diesem machen kann.

