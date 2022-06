Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 55-Jährige stürzt aus Fahrgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Schwer verletzt wurde eine 55 Jahre alte Frau, als sie am Dienstagabend auf dem Stadtfest "Maientag" in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz während der Fahrt aus einem Fahrgeschäft stürzte. Die 55-Jährige nahm gemeinsam mit ihrer 20 Jahre alten Tochter gegen 22.25 Uhr in einer der mit jeweils zwei Personen besetzten Gondeln des Karussells Platz. Kurz nach Beginn der Fahrt, noch bevor das Fahrgeschäft seine Höchstgeschwindigkeit erreichte, löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Sicherungsbügel der beiden Frauen. Während die Tochter sich noch festhalten konnte, wurde die 55-Jährige durch die Fliehkraft aus der Gondel geschleudert und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Das Karussell wurde umgehend gestoppt und die 55-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell