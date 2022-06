POL-LB: Kornwestheim: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Schwer verletzt wurde eine 55 Jahre alte Frau, als sie am Dienstagabend auf dem Stadtfest "Maientag" in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz während der Fahrt aus einem Fahrgeschäft stürzte. Die 55-Jährige nahm gemeinsam mit ihrer 20 Jahre alten Tochter gegen 22.25 Uhr in einer der mit jeweils zwei Personen besetzten Gondeln des ...

