Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundhandy unterschlagen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 19.02.2022; 14:40 - 14:50 Uhr

Am Samstag, den 19.02.2022, stieg ein 58jähriger Einbecker, gegen 14:40 Uhr, am Möncheplatz, in einen Bus. Dabei ließ er sein Handy der Marke Samsung Galaxy A5 im Wert von ca. 350,- Euro an der Bushaltestelle liegen. Nach 10 Minuten bemerkte der Mann das Fehlen seines Mobiltelefons und kehrte zum Ablageort zurück. Eine bislang unbekannte Person hatte das Handy bereits an sich genommen und sich von der Bushaltestelle entfernt. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell