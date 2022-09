Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Lippe (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag (5. September 2022) auf der Kreuzung Lagesche Straße/Nordring ereignet hatte. Gegen 13:05 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Fiat Ducato vom Nordring aus nach links in die Lagesche Straße abzubiegen. Dabei kollidierte der Fiat mit dem VW eines 20-Jährigen aus Lemgo, der die Kreuzung von der Klingenbergstraße aus geradeaus in Richtung Nordring überqueren wollte. Der Lemgoer wurde verletzt und musste im Klinikum ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

