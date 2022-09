POL-LIP: Lemgo. Flächenbrand musste gelöscht werden.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte zerkratzten zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend (2. - 3. 09.2022) insgesamt sechs Fahrzeuge und verursachten so Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Autos wurden zuvor am Straßenrand der Ehrentruper Straße, etwa auf Hausnummer 38, abgestellt. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 entgegen. Pressekontakt: Polizei ...

