POL-KI: 211103.1 Schülp b. Rendsburg: Kollision zweier Containerschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Dienstagfrüh kam in der Weiche Schülp auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu einer Kollision von zwei Containerschiffen. Das Kieler Wasserschutzpolizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wartete eins der Schiffe gegen 05:30 Uhr auf ein entgegenkommendes, in Richtung Brunsbüttel fahrendes, Containerschiff, um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen. Dabei kam es zu einer Berührung und teils erheblichen Sachschaden an beiden Schiffen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Trotz der Schäden konnten beide Schiffe ihre Fahrt fortsetzen. Das in Richtung Kiel fahrende Containerschiff lief die Holtenauer Reede an, wo am Nachmittag die Klassenbestätigung erfolgte und das Weiterfahrverbot aufgehoben wurde. Das in Richtung Brunsbüttel fahrende Schiff lief eine Werft in Hamburg an, wo die Schäden behoben werden sollen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf beiden Schiffen das Auslesen der Schiffsdatenschreiber veranlasst.

