Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher flüchtet mit Geldkassette.

Lippe (ots)

Montagmorgen (5. September 2022) brach ein bislang Unbekannter in ein Optikergeschäft in der Bruchstraße ein. Gegen 4:35 Uhr hebelte der Täter die Tür auf, wobei er von einem Zeugen gesehen wurde, der unmittelbar die Polizei verständigte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtet der Einbrecher durch eine Gasse zwischen den Häusern 39 und 41. Er erbeutete eine Geldkassette, deren Inhalt noch nicht bekannt ist. Die anschließende Fahndung nach dem Einbrecher verlief ergebnislos. Der Täter ist männlich und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose mit Taschen an den Seiten sowie schwarze Sportschuhe mit einer weißen Sohle. Ihre Hinweise zur Identität des Einbrechers richten Sie bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

