Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo/Blomberg. Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Wer ist gefährdet worden?

Lippe (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und bittet Verkehrsteilnehmende, die am Freitag (2. September 2022) dadurch gefährdet wurden, sich zu melden.

Die Fahrer eines grauen Lamborghinis und eines weißen Porsche 911 lieferten sich gegen 16 Uhr offenbar ein Straßenrennen, das seinen Ursprung an der Südumgehung (B 238) in Höhe der "Westalm" nahm. Die Fahrer fuhren dicht hintereinander und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Detmold und überholten dabei mehrfach, wobei es einige Male zu Gefährdungen des Gegenverkehrs kam. Durch das "Hineindrängeln" im Feierabendverkehr haben sie möglicherweise auch Fahrzeugführende gefährdet, die in die gleiche Richtung unterwegs waren. Die rasante Fahrt ging weiter über die B 66 in Richtung Lemgo-Voßheide. Auch dort überholten sie Zeugenaussagen nach, obwohl Gegenverkehr kam. Die Fahrt endete auf der Ostwestfalenstraße in Blomberg-Istrup. Die Polizei traf die beiden Fahrzeuge dort auf einem Tankstellengelände an. Die Beamten stellten sowohl den Porsche als auch den Lamborghini sicher. Außerdem mussten beide Fahrer ihre Führerscheine abgeben. Wer am Freitag zwischen etwa 15:40 Uhr und 16:20 Uhr von den beschriebenen Fahrzeugen gefährdet worden ist, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat zu melden; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell