POL-LIP: Lage. Sexuelle Belästigung auf dem Friedhof.

Samstagmittag (3. September 2022) besuchte eine 81-jährige Frau den Friedhof an der Hasselstraße. Gegen 12:45 Uhr fasste ihr plötzlich ein unbekannter Mann an die Brust. Die Frau stieß den Mann von sich und erwartete eine Entschuldigung. Stattdessen griff der Täter der Frau nochmals an die Brüste. Anschließend setzte sich der Mann auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung der Ohrser Straße davon. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: etwa 45 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kurze und dunkle Haare, die gepflegt wirkten. Er habe eine lange Hose getragen. Das Rad sei ein Damenrad mit dunklem Rahmen gewesen. Hinweise zu der Tat oder zur Identität des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter 05231 6090 entgegen.

