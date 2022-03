Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kind angefahren +++ Ihlow/Riepe - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Kind angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag ein Kind verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 53 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 11.45 Uhr von der Kleinen Hinterlohne auf die Osterstraße fahren. Hierbei kollidierte sie mit einem elfjährigen Jungen auf einem Fahrrad. Das Kind wurde leicht verletzt.

Ihlow/Riepe - Unfallflucht

In Ihlow kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug am Montag zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr gegen die Fassade eines Gebäudes in der Dieselstraße. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

