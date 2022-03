POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrzeugführer in Lemwerder

Delmenhorst (ots) - Am Freitag, 11.03.2022, gegen 22:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Pkw auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich der Anschlussstelle Lohne auf, an dessen Hinterachse ein luftleeres Notrad montiert war. Im Rahmen der nachfolgenden Verkehrskontrolle ...

mehr