Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Hatten ++ Pkw prallt gegen Baum ++ Unfallursache Alkohol

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 12.03.2022, gegen 04.00 Uhr, kam es auf dem Grenzweg in Hatten zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam dabei in der Nähe des Streeker Trift nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, waren vier Rettungswagen sowie ein Notarzt vor Ort. Letztlich zogen sich von den Insassen im Alter von 27-31 Jahren zwei leichte Verletzungen zu, deren weitere Versorgung in einem nahegelegenen Krankenhaus erfolgte. Bei der Unfallaufnahme behaupteten zwei Insassen den Pkw gefahren zu haben. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Die Polizei entnahm beiden eine Blutprobe und leitete gegen diese Strafverfahren ein. Das stark beschädigte Fahrzeug musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch