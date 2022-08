POL-CE: Hermannsburg - Brand eines Reihenhauses

Celle (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Fahrschule in der Mühlenstraße verschafft. Durch ein Fenster stiegen sie in das Gebäude ein und durchwühlten das Büro. Sie entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe und flüchteten anschließend. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

