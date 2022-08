POL-CE: Celle - Einbruch in Fahrschule

Celle (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 02:40 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Denickestraße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache waren in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses alte Elektrogeräte sowie Holz-und Papierabfälle in Brand geraten. Die Flammen hatten bereits auf einen angrenzenden Schuppen übergegriffen. Die Feuerwehr verhinderte durch ihr schnelles Eingreifen eine weitere ...

