POL-CE: Celle - Schuppenbrand in der Denickestraße

Celle (ots) - Am Montagabend befuhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin die Schlochauer Straße. Als sie nach links in die Ostlandstraße abbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß, so dass die 37-jährige Rollerfahrerin und ihre 12-jährige Tochter zu Fall kamen und sich leicht verletzten. An den Fahrzeugen entstand ...

