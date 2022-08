POL-CE: Hambühren - Zwei Verletzte nach Unfall zwischen PKW und Motorroller

Celle (ots) - Ein 32 Jahre alter Mann aus Celle befuhr am frühen Montagmorgen, gegen 06:25 Uhr, die Bundesstraße 3 aus Soltau in Richtung Celle. Infolge von Übermüdung fiel der Fahrzeugführer in einen Sekundenschlaf, kam mit seinem VW Golf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dabei erlitt er ersten Erkenntnissen zufolge eher ...

mehr