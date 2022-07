Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.07.2022, gegen 16.10 Uhr, sollen drei Männer Bargeld und Zigaretten von einem 20-Jährigen geraubt haben. Der 20-Jährige hielt sich wohl bei einem Brunnen auf, welcher sich unweit der Straßenecke Haagener Straße / Palmstraße zwischen der Hauptstelle der Sparkasse und dem Landratsamt befindet. Ein Mann sei von hinten an den 20-Jährigen herangetreten und habe versucht, diesem seine Umhängetasche zu entreißen. Im weiteren Verlauf sei er von zwei Männer geschlagen worden, zu Boden gegangen und in ein Gebüsch gezogen worden. Dabei wären seine Geldbörse und mehrere Geldscheine aus der Umhängetasche herausgefallen. Ein dritter Mann habe die am Boden liegenden Geldscheine sowie eine Zigarettenschachtel aufgehoben. Danach sollen sich die drei Männer, welche wohl in Begleitung von zwei Frauen waren, über die Palmstraße in Richtung Hebelpark entfernt haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den drei Männern sowie zu den beiden Frauen, welche die Männer wohl begleiteten, geben können.

