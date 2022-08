POL-CE: Bleckmar - Am Steuer eingeschlafen und gegen Baum gefahren

Celle (ots) - In der Nacht zu Sonntag (07.08.2022) wurde ein 20 Jahre alter Mann Opfer einer Messerattacke durch bislang unbekannte Täter. Er erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Gegen 03:17 Uhr befuhr das Opfer mit seinem Roller die Hannoversche Heerstraße in Richtung Innenstadt, als sich von hinten ein silberner PKW Kombi mit Hannoveraner Kennzeichen näherte. Das Fahrzeug überholte, hielt an ...

