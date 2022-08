POL-CE: Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergen (ots) - In der Nacht zu Freitag geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache eine Strohmiete in Brand. Die Miete, bestehend aus rund 150 Stroh- und Heuballen, war an einem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Bollersen und Salzmoor gelagert. Gegen 02:40 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zu dem Brand alarmiert. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten dafür, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Bei dem Brand entstand ein Schaden in ...

mehr