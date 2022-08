POL-CE: Motorradfahrer nach Unfall schwerverletzt

Celle (ots) - Wathlingen - Am Samstag, 30.07.2022, ist es auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Bachstraße in Wathlingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem ausparkenden und einem dort abgestellten PKW gekommen. Der Verursacher hat sich dann entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die verursachende Person ist dabei gesehen worden. Demnach ist die Person 60 bis 70 Jahre alt gewesen und ist mit einem silbernen Skoda mit Celler Kennzeichen unterwegs ...

