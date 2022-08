POL-CE: Bei 92 PKW Reifen zerstochen

Celle (ots) - Meißendorf - Am Samstag ist eine 64-jährige Frau bei einem Fallschirmsprung in Meißendorf verstorben. Kurz nach dem Absprung stellt sich bei der Frau ein akuter medizinischer Notfall ein, in derer Folge sie dann verstirbt. Durch die Mitspringerin ist der Fallschirm der Frau geöffnet worden. Am Boden kann nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Keiner der Personen die dabei gewesen sind ist ein ...

