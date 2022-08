Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Spiegel abgefahren und weitergefahren

Celle (ots)

Hermannsburg - Montag, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, in der Georg-Haccius-Straße, abgestellten PKW und einem vorbeifahrenden PKW. Dabei ist der Spiegel des abgestellten PKW beschädigt worden. Der Verursacher des Verkehrsunfall ist sodann weitergefahren. Wer Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Bergen unter 05051/471660

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell