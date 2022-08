Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW Diebstahl vereitelt

Celle (ots)

Celle - Am frühen Sonntagmorgen wird durch eine Zeugin der Diebstahl des PKW ihres Sohnes verhindert. Der PKW ist zur Tatzeit in der Heese abgestellt gewesen. Die Zeugin ist gegen kurz vor sechs Uhr aus dem Haus gegangen und hat Geräusche vernommen. Danach sei ein Mann aus der Richtung vom PKW gekommen und habe sich zunächst entfernt. Die Zeugin hat dann ihren Sohn geweckt und ihn informiert. Bei einer Nachschau am PKW durch den Sohn selbst sei der mutmaßliche Täter nochmal zusehen gewesen und habe sich dann entfernt. Anhand der guten Beschreibung des Täters hat die Polizei den Mann dann in der Nähe feststellen können. Die weiteren Ermittlungen zur Tat dauern an.

