Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Pkw

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (30.07.2022), 18.00 Uhr und Montag (01.08.2022), 14.30 Uhr haben Unbekannte einen 1er BMW aufgebrochen. Dieser war an der Schumannstraße geparkt. Die Täter bauten das Lenkrad aus und entwendeten dieses. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell