Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Mit Transporter in den Graben geschleudert und verletzt

Warendorf (ots)

Ein 38-Jähriger aus Hamm fuhr am Donnerstag, 07.07.2022, 06.15 Uhr in Sendenhorst, auf der L811 von Alverskirchen kommend in Richtung Sendenhorst. In der Bauerschaft Elmenhorst geriet er in einer Rechtskurve mit seinem Kastenwagen ins Schleudern, verlor die Kontrolle und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der 38-Jährige verletzte sich leicht und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 5.000 Euro.

