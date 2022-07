POL-WAF: Essen: Warendorfer ortet seine gestohlenen Pedelecs in Essen - 7 weitere Räder sichergestellt

Warendorf (ots) - Warendorf Am 08.07.2022 betritt um 00.50 Uhr eine unbekannte männliche Person in Warendorf eine Spielhalle am Affhüppen Esch. Der Täter geht auf die Aufsichtsperson zu und deutet an in seiner Jackentasche eine Waffe zu haben. Ohne ein Wort zu sagen, deutet er mehrfach auf die Kasse. Als die Aufsicht ihm mitteilt, dass die Kasse gesichert sei, tritt er näher und versucht sie selbstständig zu öffnen. ...

mehr