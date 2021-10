Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall Naumburger Straße/ Flurweg - Nachmeldung

Jena (ots)

Am Freitag, den 22. Oktober 2021) berichteten wir über einen Verkehrsunfall in der Naumburger Straße, Höhe Flurweg, wo eine 51-jährige Frau die Straße querte und es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam (Regenschirm versperrte die Sicht). Im Zuge der Ermittlungen konnte der Unfallhergang rekonstruiert werden. So stellte sich heraus, dass die 52-jährige Fahrerin des Pkw VW das Rotlichtzeichen missachtete, was auch unfallursächlich war. Die Fußgängerin querte die Fahrbahn ordnungsgemäß bei Lichtzeichen grün.

