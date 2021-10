Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Jena (ots)

Zwischen dem 22.10.2021, 12:00 Uhr und dem 24.10.2021, 11:30 Uhr wurde in der Amalienstraße die Fassade eines Wohnhauses durch unbekannte Täter mit mehreren Schriftzügen bespüht. Die Graffiti hatten die Größe von 2,50 m x 2,00 m. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Am 25.10.2021 wurde an der Lüftungsanlage des Bauhausmuseums ein Graffiti in den Farben weiß, rot und blau festgestellt. Der Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt, Hinweise zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

