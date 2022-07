Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Leichtverletzte nach Unfall beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 07.07.2022, 13.30 Uhr kam es in Beckum an der Einmündung Auf dem Tigge/Sudhoferweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten PKW-Fahrerin. Eine 29-Jährige aus Beckum bog mit ihrem Auto von der Straße Auf dem Tigge kommend nach links in Richtung Holter ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 64-Jährigen aus Beckum, der aus Richtung Holter kommend in Richtung Sudhoferweg fuhr. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 29-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.500 Euro.

