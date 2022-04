Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl aus Transporter in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim

(wie) Ein bislang unbekannter Täter schlägt in der Zeit vom 27.04.2022, 15:30 Uhr, bis zum 28.04.2022, 05:30 Uhr, vermutlich mit einem noch unbekannten Gegenstand ein Loch in die Heckscheibe des in der Oeseder Straße auf Höhe der Hausnummer 26 geparkten Transporter ein. Anschließend greift er in die Scheibe und reißt die mit einer Folie versehene Scheibe heraus. Im Anschluss entfernt sich der unbekannte Täter ohne Diebesgut vom Tatort. Der Schaden am beschädigten Transporter wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

