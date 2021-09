Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen in der Neubrandenburger Südstadt gesucht

Neubrandenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.09.2021, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 06:20 Uhr, kam in der Clara-Zetkin-Straße in 17033 Neubrandenburg, zu einem Vorfall, welcher strafrechtlich noch nicht eindeutig eingeordnet werden konnte.

Eine 18-jährige Deutsche befand sich in der genannten Zeit im Hofbereich auf einer Grünfläche zwischen den Mehrfamilienhäusern mit den Hausnummern 51 und 53. Sie war zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht vollkommen orientierungsfähig.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand sollen drei dunkel bekleidete Männer aus Richtung Clara-Zetkin-Straße auf die junge Frau zugekommen sein und hätten sie so geschubst, dass sie zu Fall kam.

Aus dem benachbarten Hochhaus, Clara-Zetkin-Straße 53 soll jemand gerufen haben, dass "hoffentlich bald Ruhe ist". Die drei Männer haben daraufhin von dem Mädchen abgelassen und sind über den Hinterhof in Richtung Külzstraße weggegangen.

Die junge Frau konnte zwei der Männer beschreiben. Einer sei etwa 20 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß gewesen. Er trug sein dunkles Haar kurz und einen Kinn- und Oberlippenbart. Der zweite Mann sei ebenfalls etwa 20 Jahre alt gewesen, ca. 170 cm groß mit dicklicher Statur. Seine dunklen Haare waren an den Seiten kurz geschoren, das lange Deckhaar trug er zu einem Zopf oder Dutt. Er hatte einen Dreitagebart. Die drei unbekannten Männer hätten mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Die 18-jährige Deutsche war erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage, die Polizei zu informieren. Gegenwärtig versuchen die Ermittler, den Vorfall genau zu beleuchten und herauszufinden, ob es sich um ein Körperverletzungs- oder möglicherweise versuchtes Sexualdelikt handelt. Auch die Umstände, die zur eventuellen Orientierungslosigkeit der Geschädigten geführt haben, gilt es zu ermitteln.

Für diese Ermittlungen wäre es wichtig, wenn sich insbesondere der Zeuge, der in der Nacht aus dem Hochhaus gerufen hat, melden würde.

Sollte es weitere Zeugen geben, die in diesem Zusammenhang etwas gesehen oder gehört haben, bitten wir darum, sich bei der Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224 oder unter elst-pp.neubrandenburg@polmv.de zu melden.

